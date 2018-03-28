Европейский стабилизационный фонд одобрил выделение Греции очередного транша финансовой помощи в размере 6,7 миллиарда евро, мотивировав это решение тем, что греческое правительство выполнило необходимые реформы и приняло необходимые меры экономии, передает со ссылкой на Deutsche Welle.

Первая часть транша - 5,7 миллиарда евро - будет перечислена 28 марта, выплата оставшейся суммы ожидается в мае. Средства предназначены для обслуживания кредитов, а также создание резервного запаса.

С учетом четвертого транша общая сумма финансовой поддержки Афинам, одобренной стабилизационным фондом, составит 46 миллиардов евро. При этом общий объем третьего пакета помощи Греции составляет 86 миллиардов евро.

Глава стабилизационного фонда Клаус Реглинг выразил уверенность в том, что Греция покинет программу фонда в августе 2018 года. Условием для этого является осуществление Афинами остальных реформ, отметил он.

Греция получает международную финансовую помощь с 2010 года. Третий пакет финансовой помощи в размере 86 миллиардов евро был согласован в 2015 году. В конце января 2018 года министры финансов стран Еврозоны одобрили выделение Греции 6,7 миллиарда евро в рамках третьего пакета, отметив прогресс, которого достигли Афины.

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