Инцидент произошел в школе Роскошного Лутугинского района, сообщают пользователи соцсетей.

«Хочется, чтобы жители Луганска узнали об издевательствах над нашими детьми в школе Роскошное Лутугинского района! На прошлой неделе детей в школе кормили кашей с червями. Старшеклассники это увидели и лично пошли к директору Грищенковой с тарелками. После чего она отругала персонал столовой, а те вынесли в ведрах кашу на помойку. Только вот еще вопрос: сколько детей младшей школы наелись этой каши? А потом многочисленные отравления, дети не хотят есть в столовой. При этом приезжала комиссия из Лутугино, и все тщательно скрывают», — пишет автор поста.

По его словам, теперь директор давит на детей старших классов, которые увидели такую ​​кашу, им угрожают тем, что они не сдадут экзамены.

Местные жители пишут в ответ, что в этой ситуации виновата директор.

«Несомненно, пусть родители накормят этой кашей директрису», — отмечает один из пользователей.

Другие не считают ситуацию серьезной.

«Какое не какое, а мяско», — пишет Александр.

Также жители неподконтрольной Луганщины комментируют угрозы со стороны директора.

«Вот проблема, несдача экзамена. Прям ВНО ЛНР. А может детям только самое лучшее делают, поедут в Украину сдавать, даст Бог, сдадут», — пишет Андрей.

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