Россия может выслать украинских дипломатов в ответ на выдворение 13 российских дипломатических работников из Украины, также осложнится помощь украинским политзаключенным в РФ.

«Я считаю, что Россия поступит зеркально, она так же может выслать дипломатов тех многих европейских стран, или других стран, которые выслали российских дипломатов, так же и украинских. Я думаю, что этого стоит ожидать», – рассказала в комментарии «Обозревателю» народный депутат от фракции БПП Светлана Залищук, информирует svodka.net.

По ее словам, силы безопасности Украины уже предоставили Министерству иностранных дел обоснования, почему нужно выслать 13 российских дипломатов, о которых писал президент Петр Порошенко.

«Я думаю, что Украина не могла поступить иначе по нескольким причинам, во-первых, потому, что мы должны были проявить однозначную солидарность с нашими британскими партнерами, которые поддерживают нас борьбе с российской агрессией. Мы так же должны были четко показать, что мы член этой коалиции, которая знает цену российской агрессии», – говорит Залищук.

Относительно рисков такого шага для Украины, народный депутат предполагает, что это приведет к ухудшению возможности помогать украинским политзаключенным в России.

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«Что касается наших заложников, непременно есть такой риск, и с момента идеи разрыва дипломатических отношений с Россией как таковых, мы это обсуждаем. … Риск ухудшения этой ситуации в этом вопросе бесспорно есть, и мы его осознаем. Но, я считаю, что реагировать иначе мы просто не имеем права», – считает она.

При этом Залищук указала на другие возможности помогать украинским заложникам Кремля, в случае полного разрыва дипломатических отношений между странами.

«Этих инструментов остается очень мало, у нас с союзниками могут останутся какие-то международные правозащитные организации, те же Amnesty International. Мы так же будем просить помощи у других дипломатов, других европейских демократических стран, чтобы они привлекали к этому внимание, ходили на судебные заседания», – добавила нардеп.

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