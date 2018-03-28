От вариантов приватизации или аренды портов отказались

Омелян добавил, что от вариантов приватизации или аренды портов отказались.

"Мы выходим на тот формат, что все государственные порты после принятия закона Украины о концессии будут переданы в концессию в зависимости от ситуации на 25 и 49 лет или на другой срок", - сообщает УНИАН .

Министр добавил, что, согласно Концепции развития портов, Украина должна стать хабом между Европой и Азией, и это будет с заходом в Украину крупных международных компаний, которые "внедрят новые бизнес-схемы и обеспечат стабильный грузопоток".