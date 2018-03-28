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Госпорты Украины будут передаваться только в концессию, - Омелян
28.03.2018 08:34
Госпорты Украины будут передаваться только в концессию, - Омелян
От вариантов приватизации или аренды портов отказались
Украинские государственные порты будут передаваться исключительно в концессию, заявил во время брифинга министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Госпорты Украины будут передаваться только в концессию, - Омелян Владимир Омелян. Фото: ukr.lb.ua

Омелян добавил, что от вариантов приватизации или аренды портов отказались.

"Мы выходим на тот формат, что все государственные порты после принятия закона Украины о концессии будут переданы в концессию в зависимости от ситуации на 25 и 49 лет или на другой срок", - сообщает УНИАН.

Министр добавил, что, согласно Концепции развития портов, Украина должна стать хабом между Европой и Азией, и это будет с заходом в Украину крупных международных компаний, которые "внедрят новые бизнес-схемы и обеспечат стабильный грузопоток".

Ранее сообщалось, что в 2018 году власть морских портов Украины впервые намерена привлечь кредит от МФО в размере 1,6 миллиарда гривен.

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