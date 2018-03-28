Ложь, фейки, подмена понятий, спекуляции, а часто и "пляски на костях" стали нормой для журналистов и блогеров, заявил депутат Госдумы РФ от "Единой России" Евгений Федоров. По его словам, пожар в Кемерово показал проблемы с ответственностью у российских СМИ. По данным МЧС РФ, в результате пожара погибли 64 человека Фото: ЕРА По словам депутата, российские парламентарии внесут обновленный законопроект "О саморегулировании СМИ".Агентство отмечает, что в 2013 году такой законопроект уже вносили на рассмотрении Госдумы РФ, но отклонили. В новой редакции документа предлагается лишать СМИ лицензии за неподобающее поведение.Федоров заявил, что трагедия в Кемерово пролила свет на вопросы безопасности, а также показала "проблемы с ответственностью масс-медиа". По словам депутата, журналистское и блогерское сообщество вновь подтвердило, что ложь, фейки, подмена понятий, спекуляции, а часто и "пляски на костях" стали для него нормой.Федоров считает, что "все что-то публикуют, иногда откровенную чушь, а люди это смотрят, у них голова кругом, они не знают уже, кому верить". Он призвал "создать саморегулируемую структуру, как новое СМИ, что ли, которая будет сама отслеживать вот такие моменты, неприличные высказывания в Интернете, например, эти же "пляски на костях" и так далее".Депутат также сказал, что "СМИ, совсем не "желтые", тоже распространяют фейковую информацию".По словам Федорова, у масс-медиа появится возможность самим создавать организации – федеральные и региональные, также законопроектом предлагается принять общероссийский кодекс этики СМИ.В то же время российский депутат считает, что есть "еще одна есть проблема сегодня – это блогеры", с которыми тоже "отдельно надо работать". По мнению Федорова, блогеры также должны подумать над созданием отдельной организации, которая будет контролировать их действия в социальных сетях.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.По данным МЧС РФ, в результате пожара погибли 64 человека. Родственники заявили, что жертвой пожара стал 41 ребенок, также собраны данные о 85 пропавших без вести во время трагедии.26 марта несколько очевидцев уверяли, что погибло намного больше посетителей "Зимней вишни". Информацию о сотнях погибших в торговом центре Кемерово запустил украинский пранкер, известный как Евгений Вольнов. Пранкер, представляясь сотрудником МЧС РФ, звонил в морг и спрашивал, сколько есть свободных мест. В комментарии РБК он заявил, что выкладывал ролики о "300 погибших" на своем канале в YouTube, так как российские власти замалчивают масштабы трагедии, а он "единственный, кто говорит правду, и не боится этого".Следственный комитет Российской Федерации пообещал дать правовую оценку действиям украинского пранкера. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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