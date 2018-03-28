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Ложь, фейки, подмена понятий, спекуляции, а часто и "пляски на
костях" стали нормой для журналистов и блогеров, заявил депутат
Госдумы РФ от "Единой России" Евгений Федоров. По его словам, пожар
в Кемерово показал проблемы с ответственностью у российских СМИ. По
данным МЧС РФ, в результате пожара погибли 64 человека Фото:
ЕРА По словам депутата, российские парламентарии внесут обновленный
законопроект "О саморегулировании СМИ".Агентство отмечает, что в
2013 году такой законопроект уже вносили на рассмотрении Госдумы
РФ, но отклонили. В новой редакции документа предлагается лишать
СМИ лицензии за неподобающее поведение.Федоров заявил, что трагедия
в Кемерово пролила свет на вопросы безопасности, а также показала
"проблемы с ответственностью масс-медиа". По словам депутата,
журналистское и блогерское сообщество вновь подтвердило, что
ложь, фейки, подмена понятий, спекуляции, а часто и "пляски на
костях" стали для него нормой.Федоров считает, что "все
что-то публикуют, иногда откровенную чушь, а люди это смотрят, у
них голова кругом, они не знают уже, кому верить". Он призвал
"создать саморегулируемую структуру, как новое СМИ, что ли,
которая будет сама отслеживать вот такие моменты,
неприличные высказывания в Интернете, например, эти же "пляски на
костях" и так далее".Депутат также сказал, что "СМИ, совсем не
"желтые", тоже распространяют фейковую информацию".По словам
Федорова, у масс-медиа появится возможность самим создавать
организации – федеральные и региональные, также законопроектом
предлагается принять общероссийский кодекс этики СМИ.В то же время
российский депутат считает, что есть "еще одна есть проблема
сегодня – это блогеры", с которыми тоже "отдельно надо
работать". По мнению Федорова, блогеры также должны подумать над
созданием отдельной организации, которая будет контролировать их
действия в социальных сетях.Пожар в четырехэтажном торговом центре
"Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно
заявлению местных властей, возгорание возникло в детской
батутной комнате.По данным МЧС РФ, в результате пожара погибли
64 человека. Родственники заявили, что жертвой пожара стал 41
ребенок, также собраны данные о 85 пропавших без вести во время
трагедии.26 марта несколько очевидцев уверяли, что погибло
намного больше посетителей "Зимней вишни". Информацию о
сотнях погибших в торговом центре Кемерово запустил украинский
пранкер, известный как Евгений Вольнов. Пранкер, представляясь
сотрудником МЧС РФ, звонил в морг и спрашивал, сколько есть
свободных мест. В комментарии РБК он заявил, что
выкладывал ролики о "300 погибших" на своем канале в YouTube, так
как российские власти замалчивают масштабы трагедии, а он
"единственный, кто говорит правду, и не боится этого".Следственный
комитет Российской Федерации пообещал дать правовую оценку
действиям украинского пранкера.
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