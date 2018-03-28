Аэропорт Винница принял первый авиарейс из Киева. Он будет выполняться на регулярной основе. Этот рейс стал самым коротким в Украине. Полеты осуществляются компанией МАУ из аэропорта Борисполь, где недавно представили новый Боинг.

Вылеты из Киева выполняются в 20:25, а вылет из Винницы – в 06:20. Стоимость билетов составляет 840 грн или 32 доллара в одну сторону и 1700 гривен или 65 долларов туда и обратно. На линии авиакомпания задействует 48-местные региональные реактивные самолеты Embraer 145, арендованные у Розы Ветров.

В 2016 году несколько месяцев самые короткие рейсы в Украине из Львова в Ивано-Франковск выполняла компания Днеправиа. Тогда самолет преодолевал только 130 км в одном направлении.

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