Массовое выдворение российских дипломатов из западных стран вкупе с внутренними проблемами в конечном итоге приведут к критической ситуации в России.

Об этом в своей колонке на «Апострофе» пишет российский финансист и блогер Слава Рабинович.

«В мировой дипломатии я не помню ни одного случая, чтобы такое количество стран высылало такое количество дипломатов одного отдельно взятого государства. И как это государство, которому говорят публично этим шагом, что оно стало страной-изгоем, собирается на самом деле бороться со всем миром ответными зеркальными мерами? Я просто не представляю», — пишет он, информирует svodka.net.

Также Рабинович отмечает, что дипломатические скандалы с высылкой дипломатов случались и в советское время. Но впервые происходит так, чтобы это были скоординированные действия десятков стран мира.

«Каждое из таких событий (как высылка дипломатов или трагедия с пожаром в Кемерово, — «Апостроф») не имеет отдельного, терминального, конечного, фатального значения для путинской ОПГ. Но, во-первых, все эти события приплюсовываются и имеют кумулятивный суммарный эффект. И в какой-то момент, когда-нибудь это достигнет критической массы для того, чтобы зазомбированные телевидением люди, которые до сих пор не в состоянии построить в своей голове элементарные причинно-следственные связи, в конечном итоге начали прозревать», — уверен Рабинович.

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