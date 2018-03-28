Кабинет министров Украины сегодня планирует утвердить план мероприятий по реализации Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, а также дать полномочия Александру Данилюку подписать письмо о внесении изменений № 2 к Финансового соглашения "Европейские дороги Украины II" между Украиной и Европейским инвестиционным банком. Об этом говорится в повестке дня заседании правительства, передает

Докладчиками по этим вопросам станут руководитель МВД Арсен Аваков и министр инфраструктуры Владимир Емельян.

Кроме того, правительство планирует вопрос об особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электрической энергии. Также Кабмин планирует рассмотреть вопрос внесения изменения в пункт 3 Порядка применения строительных норм, разработанных на основе национальных технологических традиций, и строительных норм, гармонизированных с нормативными документами Европейского Союза.

Кроме того, правительство планирует рассмотреть ряд вопросов медицинской сферы, в частности внести изменения в порядок и условия оказания медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, а также к формуле распределения объема медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Как сообщал , Кабинет министров Украины разрешил спасателям испытывать объекты и предприятия с высокой степенью риска.

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