Украинская исполнительница крымскотатарского происхождения, победительница песенного конкурса Евровидение-2016 Джамала впервые стала мамой. Певица родила своем мужу Бекиру Сулейманову сына.

Малыш появился на свет во вторник, 27 марта. Джамала и Бекир дали малышу крымскотатарское имя — Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

«Наш маленький принц. Моя самая лучшая песня», — написала певица.

Поклонники поздравляют новоиспеченных родителей и желают малышу здоровья и счастья.

Напомним, Джамала вышла замуж за своего возлюбленного Бекира Сулейманова 26 апреля 2017 года. Свадьба состоялась в Исламском культурном центре города Киева в узком кругу родственников и друзей.

О своей беременности певица рассказала в конце ноября прошлого года. Однако пол малыша держала в секрете.

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