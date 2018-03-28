|Украинская певица Джамала стала мамой
|28.03.2018 08:49
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Украинская исполнительница крымскотатарского происхождения, победительница песенного конкурса Евровидение-2016 Джамала впервые стала мамой. Певица родила своем мужу Бекиру Сулейманову сына.
Малыш появился на свет во вторник, 27 марта. Джамала и Бекир дали малышу крымскотатарское имя — Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.
«Наш маленький принц. Моя самая лучшая песня», — написала певица.
Поклонники поздравляют новоиспеченных родителей и желают малышу здоровья и счастья.
Напомним, Джамала вышла замуж за своего возлюбленного Бекира Сулейманова 26 апреля 2017 года. Свадьба состоялась в Исламском культурном центре города Киева в узком кругу родственников и друзей.
О своей беременности певица рассказала в конце ноября прошлого года. Однако пол малыша держала в секрете.
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