Замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов заявил, что ведомство не располагает информацией о родственниках, которые не знают, где их близкие после пожара в торговом центре в Кемерово. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В МЧС подтвердили, что жертвами пожара стали 64 человека Фото: ЕРА Об этом журналистам рассказал замглавы министерства чрезвычайных ситуаций РФ Владлен Аксенов, сообщает "Интерфакс".По его словам, в ведомстве нет информации о родственниках, которые не знают, где их близкие.Аксенов подчеркнул, что в настоящий момент установлена гибель 64 человек.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент РФ Владимир Путин назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.27 марта Следственный комитет РФ предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре: управляющей "Зимней вишней" Надежде Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву, руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею Антюшину.В МЧС РФ заявили о завершении обследования сгоревшего торгового центра 27 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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