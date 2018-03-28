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В МЧС РФ заявили, что пропавших без вести в результате пожара в Кемерово нет
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28.03.2018 08:50
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Замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов заявил, что ведомство не
располагает информацией о родственниках, которые не знают, где их
близкие после пожара в торговом центре в Кемерово. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке В МЧС подтвердили, что
жертвами пожара стали 64 человека Фото: ЕРА Об этом журналистам
рассказал замглавы министерства чрезвычайных ситуаций РФ Владлен
Аксенов, сообщает "Интерфакс".По его словам, в ведомстве нет
информации о родственниках, которые не знают, где их
близкие.Аксенов подчеркнул, что в настоящий момент установлена
гибель 64 человек.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя
вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению
местных властей, возгорание возникло в детской батутной
комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26
марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть
пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии
стал 41 ребенок.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное
дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по
неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса
РФ.Президент РФ Владимир Путин назвал причинами
трагедии преступную халатность и разгильдяйство.27 марта
Следственный комитет РФ предъявил обвинения пятерым
задержанным по делу о пожаре: управляющей "Зимней вишней"
Надежде Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву,
руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию,
Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также
охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею
Антюшину.В МЧС РФ заявили о завершении обследования сгоревшего
торгового центра 27 марта.
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