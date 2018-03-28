В оккупированном Крыму произошли важные события. Во-первых, состоялись выборы президента РФ, которые не признала Украина и многие страны мира. А во-вторых, прошло четыре года со дня завершения процесса незаконной аннексии полуострова Россией. Сравнивая Украину с РФ, жители Крыма жалуются на высокие цены, низкую зарплату, плохое медобслуживание, а также исключительную милитаризацию полуострова, которая может представлять опасность для «материка».

Все на выборы

Выборы президента России состоялись 18 марта, в том числе и в Крыму, который в тот же день отмечал ровно четыре года со дня завершения процесса аннексии Россией. Согласно официальным данным, Владимир Путин получил на выборах свыше 90% поддержки крымчан. В то же время жители полуострова говорят, что этот результат был получен под давлением.

Как рассказал нам житель Евпатории Эльмаз, в учреждениях сотрудников обязывали пойти на выборы, а в день голосования у этих людей еще и уточняли, выполнили ли они свое обещание.

«В случае отказа в устной форме предупреждали о возможном увольнении, а студентов под угрозой отчисления или выселения из общежитий обязали голосовать по месту учебы. Считаю, что явка и результат голосования не соответствуют реальности из-за фальсификаций», — говорит Эльмаз.

Его поддерживает Лидия — сотрудница «республиканской» клинической больницы им. Семашко. По ее словам, медиков «мобилизовали» на выборы в приказном порядке.

«Начальство разговаривает с нами «через губу». В 2014 году мы были нужны, когда на «референдум» звали. Нам обещали новую медицину, нормальные зарплаты, а по факту за четыре года крымскую медицину просто угробили», — отмечает Лидия.

Лучше не болеть…

На плохое медобслуживание, высокие цены и маленькие зарплаты жалуются многие крымчане. «В Крыму лучше не болеть. Ничем. Даже банальным ОРВИ. Рассказы о бесплатной медицине по страховому полису — сказки. В больнице прописывают лечение, которое ты потом покупаешь самостоятельно», — заявляет жительница Симферополя по имени Лиля. По ее словам, «бесплатное» медобслуживание требует записи по талонам:

«Приема ждешь две-пять недель. А если нет такого врача — иди в частную клинику».

«Ты, конечно, можешь сделать бесплатный рентген в поликлинике, но ждать очереди придется месяца два. И следовательно все идут в частные клиники», — добавляет еще одна жительница Симферополя, Мавиле.

«Лекарства в основном российские — многие плохого качества и много подделок. Поэтому все стараются скупаться в Украине — и дешевле, и качество лучше. Зарплата — выше, чем в Украине, но за счет высоких цен все уравнивается», — рассказал крымскотатарский активист из Бахчисарая Эдем.

«Люди на российские лекарства жалуются. Говорят, что хуже действуют или вообще эффекта нет. Европейских к нам не завозят почти, а если и есть, то по огромным ценам. Украинской еды уже нет. В основном российская. Вкус у нее другой, да и качество оставляет желать лучшего», — говорит пенсионерка Галина Петровна из поселка Первомайское.

Она расписала и цены на основные продукты, который оказался сопоставим с киевским. К примеру буханка джанкойского хлеба стоит 20—25 рублей (9—11 гривен), а килограмм картофеля — 45 рублей (около 20 гривен — вдвое дороже, чем в Киеве). Также пенсионерка отметила, что говядина стоит 300—350 рублей за килограмм (135—160 грн), а в Симферополе — на 100 рублей дороже (почти 185 гривен).

«Как они там в городе на 8,5—9 тыс/ рублей (порядка 4 тыс. грн. — Авт.) минимальной пенсии живут — ума не приложу», — отметила Галина Петровна.

Реально выживать только с выращиванием своих овощей на огороде.

Другие жители Крыма также жалуются на дороговизну и низкие зарплаты.

«80% денег уходят на питание. Оплата ЖКХ раздевает догола. Учитель получает 22—30 тысяч рублей (10—14 тыс. грн), при полной загрузке, врач — 15—22 тысячи (6,9—10 тыс. грн), госслужащие — 12—15 тысяч рублей (5,5—6,9 тыс. грн)», — говорит Лиля из Симферополя.

Иного мнения придерживается Эльмаз:

«Зарплаты тут разные. В принципе, прожить можно, но наиболее доходные должности занимают россияне, которые имеют преимущества перед местными».

По словам Лидии из больницы им. Семашко, младший медперсонал получает 10—12 тыс. руб, а начальство — главврачи, начмеды и главбухи — «рисуют» себе 150—200 тысяч (69—93 тыс. грн).

однако, есть и положительные моменты. По словам Лилии и Мавиле, россияне активно взялись за строительство дорог, детских садов, школ и общежитий. Возводится новый терминал симферопольского аэропорта. Упомянули женщины и о Керченском мосте.

…и не протестовать

Как рассказал, житель Бахчисарая Халил, ФСБ, полиция и прочие «органы» работают круглосуточно.

«У них уже своя система выработалась: в четверг или пятницу обязательно кого-нибудь обыскивают — в Бахчисарае, Симферополе, Ялте, Судаке, Белогорске. Обвинения все те же — «создание» или «участие в террористической организации» — последнее про сторонников Хизб-ут-Тахрир, а также «экстремизм» — это про тех, которым российская власть не нравится», — пояснил Халил.

По его словам, российские спецслужбы просматривают профили в соцсетях за 2013—2014 годы, находят символику «запрещенных организаций» или выражения «Крым — это Украина»: «И все — очередная ячейка диванных «террористов» разоблачена».

О степени проукраинских настроений на полуострове судить трудно.

«Россию любить не стали, но и на Украину уже не надеются», — говорит Мавиле.

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