В конце апреля 2018 года принц Уильям и герцогиня Кэтрин в третий раз станут родителями и букмекеры традиционно уже принимают ставки на возможные имена для еще одного наследника или наследницы Cosmopolitan

По данным месных СМИ, королевская семья часто использует одни и те же имена раз в несколько поколений и таким образом выбор имен довольно ограничен. Возможными для дочери Кейт и Уильяма являются имена Алиса и Мэри, а для мальчика - Альберт или Артур.

В свою очередь британская версия газеты Metrо считает, что супруги могут назвать дочь Викторией.

Напомним, что полное имя первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон звучит как Джордж Александр Луи. Первое из них он получил в честь короля Георга VI - отца своей прабабушки Елизаветы II. Александр - это мужская версия второго имени королевы (Елизавета Александра Мария). А имя Луи ему досталось от Луиса Маунтбеттена, дяди принца Филиппа. Свою дочь Кейт и Уильям назвали Шарлотта Елизавета Диана. Имя Шарлотта девочке дали в честь ее дедушки Чарльза (Шарлотта - женский вариант). Второе имя принцесса получила в честь ее прабабушки, королевы Елизаветы, а третье - в память о бабушке, принцессе Диане.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон сообщила, какие фильмы больше только любит смотреть ее четырехлетний сын принц Джордж.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира