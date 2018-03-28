За последний месяц в украинском списке социальных продуктов питания больше только подешевели яйца и курятина - на 2,3% и 1,8% соответственно, передает со ссылкой на инфляционный барометр.

В тройку рекордсменов по ценовому спаду также вошли крупы гречневые (-1,3%). Однако некоторые продукты питания подорожали, но не существенно. Речь идет о картофеле и колбасе - на 0,2% и 0,5% соответственно.

Другие социальные продукты питания значительно подорожали. К примеру, капуста прибавила в цене 50,3%, свекла - 49,3%, свинина - 9,6%, макароны - 7,7%.

Напомним, украинская курятина побила рекорды по экспортированности и ценовой доступности.

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