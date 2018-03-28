За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 32 обстрела позиций сил АТО.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, в частности на Луганском направлении из 82 мм минометов агрессор вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды по укреплениям ВСУ близко Луганского.

Также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие боевики применяли неподалеку Зайцево.

На Донецком направлении из гранатометов различных типов обстреляны украинские позиции в Опытном, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутовом. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применяли по военным в Авдеевке, Талаковке, Павлополе и Водяном, а БМП — по укреплениям ВСУ в Песках.

Кроме этого из стрелкового оружия соперник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку Широкино, Шахты Бутовка и Каменки.

Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

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