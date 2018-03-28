31 марта пройдет пробное тестирование по всем другим предметам. Официальная сессия ВНО начнется 22 мая с теста по математике.

Выпускники активно готовятся к предстоящему тестированию. Одни занимаются самостоятельно — читают справочники, пишут конспекты и проходят тестирование. Другие — обращаются за помощью репетиторов. Специалист лучше систематизирует материал и контролирует изучение. Впрочем такие услуги стоят не мало.

Стоимость услуг репетитора зависит от региона и опыта педагога. Самые высокие цены в Киеве, Одессе, Харькове и Днепре. В других регионах — почти в два раза меньше. Больше только стоят услуги учителей с большим опытом, преподавателей вузов и тех, кто проходил стажировку за рубежом. Работу студентов оценивают дешевле.

Среди предметов ВНО популярные — украинский и иностранные языки, математика и история. Эти предметы входят в число обязательных при поступлении.

Спрос на украинский язык самый большой. Он обязательный при поступлении на все специальности. Час занятия в столице обойдется от 150 до 350 грн. В небольших областных центрах — 100-130 грн.

Одно занятие по иностранному языку в столице и городах-миллионниках стоит в среднем от 150 до 250 грн. Стоимость сертифицированных специалистов и с опытом работы за рубежом достигает полутысячи. В регионах средняя стоимость 120 грн.

В среднем за 60 мин. занятия по математике в столице просят 200 грн. Преподаватели вузов оценивают свою работу в 400 грн, тогда как студенты — 150 грн. В регионах стоимость занятия стартует от 120 грн.

История Украины в Киеве в среднем стоит 150 грн. В регионах одно занятие стоит 100-120 грн.

Чтобы подтянуть химию, биологию и географию в столице следует выложить от 150 до 250 грн. В регионах стоимость одного часа занятия обойдется в среднем в 100 грн.

По естественным наукам самые дорогие услуги репетитора по подготовке по физике. В Киеве час занятий стоит 200-250 грн. В регионах стоимость меньше — 120-150 грн.

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