Российские власти могут закончить, как ливийский правитель Муаммар Каддафи, считает прежний вице-премьер России Альфред Кох. Так он прокомментировал инициативу "Единой России" лишать СМИ лицензии за "пляски на костях" во время трагедий, подобных кемеровской. Кох: Это будет пляска на твоих костях Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com Так он прокомментировал инициативу "Единой России" лишать СМИ лицензии за распространение фейков и спекуляций во время трагедий, подобных кемеровской. Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров заявил, что "пляски на костях" стали нормой для журналистского сообщества."Нет, дорогая власть! Это не пляска на костях, что ты! Пляска на костях еще впереди... Когда будет пляска на костях, ты ее не услышишь: ведь это будет пляска на твоих костях!" – написал Кох.Он добавил, что должен был опубликовать в этом посте видео убийства ливийского диктатора Муаммара Каддафи, "но не повесил, чтобы пощадить вашу нервную систему". https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1877973965569653&id=100000712037223 Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.По данным МЧС РФ, в результате пожара погибли 64 человека. Родственники заявили, что жертвой пожара стал 41 ребенок, также собраны данные о 85 пропавших без вести во время трагедии.26 марта несколько очевидцев уверяли, что погибло намного больше посетителей "Зимней вишни". Информацию о сотнях погибших в торговом центре Кемерово запустил украинский пранкер, известный как Евгений Вольнов. Пранкер, представляясь сотрудником МЧС РФ, звонил в морг и спрашивал, сколько есть свободных мест. В комментарии РБК он заявил, что выкладывал ролики о "300 погибших" на своем канале в YouTube, так как российские власти замалчивают масштабы трагедии, а он "единственный, кто говорит правду и не боится этого".Следственный комитет Российской Федерации пообещал дать правовую оценку действиям украинского пранкера.Каддафи был убит в октябре 2011 года в результате самосуда. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки пляска костях что россии кох Теги: мир