|Кох об инициативе лишать СМИ лицензии: Нет, дорогая власть! Это не пляска на костях. Пляска на костях еще впереди
|28.03.2018 09:06
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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.По данным МЧС РФ, в результате пожара погибли 64 человека. Родственники заявили, что жертвой пожара стал 41 ребенок, также собраны данные о 85 пропавших без вести во время трагедии.26 марта несколько очевидцев уверяли, что погибло намного больше посетителей "Зимней вишни". Информацию о сотнях погибших в торговом центре Кемерово запустил украинский пранкер, известный как Евгений Вольнов. Пранкер, представляясь сотрудником МЧС РФ, звонил в морг и спрашивал, сколько есть свободных мест. В комментарии РБК он заявил, что выкладывал ролики о "300 погибших" на своем канале в YouTube, так как российские власти замалчивают масштабы трагедии, а он "единственный, кто говорит правду и не боится этого".Следственный комитет Российской Федерации пообещал дать правовую оценку действиям украинского пранкера.Каддафи был убит в октябре 2011 года в результате самосуда.
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