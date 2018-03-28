Российский журналист Михаил Зыгарь допустил, что президент Российской Федерации изменит Конституцию страны либо структуру власти в ради того, чтобы быть главой государства после 2014 года.

"Согласно нынешней российской конституции, это должен быть последний шестилетний срок полномочий Путина. Но практически никто в бюрократической элите России не считает, что Путин уйдет в отставку в 2024 году", - написал он в статье "Путин считает, что он намерен снова сделать Россию великой. И он просто начал" для , передает со ссылкой на .

Журналист приводит слова бывшего российского министра, "который все еще имеет личный доступ к президенту" о нынешнем состоянии президента .

"Существует заблуждение, что Путин устал, нуждается в отдыхе и хочет жить жизнью миллиардера. Но Путин далек от того, чтобы называть его уставшим. Он интересуется всем и вникает в каждый вопрос, обращая внимание на все детали. Это его образ жизни, вот кто он. Он не может представить себе жизнь без власти", - рассказал собеседник Зыгаря.

В статье отмечается, что после переизбрания Путин приступит к разработке сложной схемы управления Россией в будущем.

"Возможно, это означает нахождение лазейки в конституции или ее изменение или построение новой структуры государства. Все источники Time из ближайшего окружения Путина, уверены - по крайней мере на данный момент - что Путин каким-то образом останется у власти. Правящая бюрократия понимает, что это означает, что надвигается эра турбулентности", - резюмировал журналист.

Напомним, пункт 3 статьи 81 Конституции гласит, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд".

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