Его слова приводит корреспондент «Голоса Америки» по вопросам национальной безопасности Джефф Селдин.

«Министр обороны США Джим Маттис раскритиковал» довольно очевидное использование Россией оружия массового уничтожения, химического вещества, в Европе впервые со Второй мировой войны», — сообщил он.

Маттис назвал действия России в отношении Скрипаля «покушением на убийство».

По словам министра обороны США, попытки России снять с себя ответственность за покушение на Скрипача напоминает о том, как происходила незаконная аннексия Россией Крыма и события на востоке Украины.

«Они снимают шевроны военным и отправляются в Крым. Они говорят, что не причастны к операциям в Восточной Украине. Не представляю, как они могут такое говорить в глаза», — приводит слова министра обороны США корреспондент.

При этом министр обороны США возложил ответственность за происходящее на президента России Владимира Путина.

«Конечно же он ответственный — он глава государства», — заявил Маттис.

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