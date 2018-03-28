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Глава Пентагона США официально объявил Путина виновным в отравлении Скрипаля
28.03.2018 09:13
Глава Пентагона США официально объявил Путина виновным в отравлении Скрипаля Министр обороны США Джим Маттис возложил ответственность за попытку убийства экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери лично на президента России Владимира Путина.

Его слова приводит корреспондент «Голоса Америки» по вопросам национальной безопасности Джефф Селдин.

«Министр обороны США Джим Маттис раскритиковал» довольно очевидное использование Россией оружия массового уничтожения, химического вещества, в Европе впервые со Второй мировой войны», — сообщил он.

Маттис назвал действия России в отношении Скрипаля «покушением на убийство».

По словам министра обороны США, попытки России снять с себя ответственность за покушение на Скрипача напоминает о том, как происходила незаконная аннексия Россией Крыма и события на востоке Украины.

«Они снимают шевроны военным и отправляются в Крым. Они говорят, что не причастны к операциям в Восточной Украине. Не представляю, как они могут такое говорить в глаза», — приводит слова министра обороны США корреспондент.

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При этом министр обороны США возложил ответственность за происходящее на президента России Владимира Путина.

«Конечно же он ответственный — он глава государства», — заявил Маттис.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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