После незначительного потепления в Украине снова похолодает В среду, 28 марта, на территории Украины опять будет прохладно и влажно. Местами прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег, только в большинстве северных и южных областей днем ​​без осадков, сообщает Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, ночью на дорогах северо-восточной половины кое-где гололедица. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье — 6-11° тепла. В западных областях Украины небольшой дождь, температура ночью -1…+ 1°, днем около +3…+5°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. В Карпатах ночью мокрый снег, температура воздуха ночью -1…+1°, днем +8…+10°. Ветер южный, 3-8 м/с. На севере Украины мокрый снег. Температура ночью -1…-3°, днем +2… +4°. Ветер северо-западный 3-8 м/с. В центре Украины дождь, температура ночью -1…+1°, днем около +5… +7°. Ветер западный 3-8 м/с. На востоке Украины дождь, ночью -3…-5 °, днем +5…+7°. Ветер северо-западный 5-10 м/с. В южных областях Украины кое-где дождь, температура ночью +2…+4°, днем около +7…+9°. Ветер юго-западный 3-8 м/с. В Крыму дождь, температура ночью +3…+5°, днем +9…+11°. Ветер юго-западный 3-8 м/с. В Киеве в среду ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью -1…-3 °, днем +2…+4°. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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