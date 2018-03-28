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После незначительного потепления в Украине снова похолодает
28.03.2018 09:21
После незначительного потепления в Украине снова похолодает В среду, 28 марта, на территории Украины опять будет прохладно и влажно.

Местами прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег, только в большинстве северных и южных областей днем ​​без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, ночью на дорогах северо-восточной половины кое-где гололедица. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье — 6-11° тепла.

В западных областях Украины небольшой дождь, температура ночью -1…+ 1°, днем около +3…+5°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В Карпатах ночью мокрый снег, температура воздуха ночью -1…+1°, днем +8…+10°. Ветер южный, 3-8 м/с.

На севере Украины мокрый снег. Температура ночью -1…-3°, днем +2… +4°. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В центре Украины дождь, температура ночью -1…+1°, днем около +5… +7°. Ветер западный 3-8 м/с.

На востоке Украины дождь, ночью -3…-5 °, днем +5…+7°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В южных областях Украины кое-где дождь, температура ночью +2…+4°, днем около +7…+9°. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В Крыму дождь, температура ночью +3…+5°, днем +9…+11°. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В Киеве в среду ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью -1…-3 °, днем +2…+4°.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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