Какое-то тупое онемение сегодня. Отгораживалась от новостей до последнего. Просочилось кровавым, протлело жгущим, простучало навязчивым в мозг — погибли десятки детей. И все разговоры при этом про охранника, выключившего систему оповещения, про закрытые выходы, про алчное руководство ТРЦ.

А ведь все намного серьезнее, господа. И сидеть должен не только и не столько этот охранник с нулевым пожарным IQ, который от испуга и отсутствия навыка, тренировок и реальных инструкций все сделал наоборот, и даже не только руководители ТРЦ, в котором стал возможен этот детский холокост. Сидеть должен Пучков, в чьем ведомстве царит такого масштаба преступный бардак, в чьем хозяйстве открыто существует система откатов и платежей за разрешительные документы, с четкими тарифами и системами бонусов и привилегий. Если он знал обо всей этой насквозь прогнившей системе и ничего с этим не сделал — то он виновен в соучастии. А если сказочным образом не знал, то он виновен в вопиюще халатном исполнении своих обязательств и должен быть если не отдан под суд, то уволен за неполное служебное соответствие. И Медведев, как его непосредственный начальник, тоже должен нести ответственность за свою вотчину. Личную ответственность, а не финансовую в виде компенсаций из карманов налогоплательщиков, в том числе и тех самых, которые сгорели в «Зимней Вишне.», информирует svodka.net.

Этих детей убила не горящие кровля ТРЦ «Зимняя вишня.» Их убили взрослые. Точнее, выстроенная взрослыми система воровства, взяточничества, алчности, равнодушия, безответственности, в которой участвуют все — от владельцев, инвесторов, бизнесменов, арендаторов торговых точек, пожарников, милиционеров и даже, простите, посетителей, которые все это видели, понимали и молчали. Жадные, тупые, ленивые, инертные, и трусливые взрослые убили несколько десятков невинных детей. А неделю назад многие пошли и еще раз проголосовали именно вот за такое будущее для своих пока еще не сгоревших и не утонувших детей.

Они думают, ТРЦ «Зимняя вишня» — это отдельно взятый центр в каком-то там Кемерово. Они не понимают, что вся Россия уже давно одна сплошная «Зимняя Вишня» — нарядная ловушка с имитацией запасных выходов, за которыми по факту колючая проволока с подпиской о неразглашении. Дабы не огорчать своей холопьей смертью приличное общество…

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