Можновладці Украины желают не просто грабить украинца, но еще и «лечить», как нужно жить

Мы видим, как нынешняя политическая элита грабит нас с помощью налогов, инфляции, курса доллара, коммунальных тарифов. Кстати, с 1 апреля власть повышает цену на газ для промышленности – на 7,4 – 9,5 %. Соответственно, украинцев ждет новое повышение тарифов на ЖКХ, потому что они привязаны к стоимости газа. Подорожает и хлеб, потому что цена на хлебобулочные изделия напрямую зависит от стоимости газа для пищевой промышленности. А поскольку МВФ требует повысить цену на газ и для населения тоже, то к маю месяцу ожидаем очередного повышения.

Но нынешняя власть отличается еще и тем, что хочет не просто драть с «маленького украинца» три шкуры, но еще и диктовать нам, как жить, что смотреть и что слушать, как себя вести, кого любить и кого ненавидеть. При этом, очень наивно думать, будто наши можновладці пекутся об интересах «маленького украинца». Нет, они, как и всегда, и везде, продвигают свои и только свои интересы. Понятное дело, правители Украины загоняют народ в «прокрустово ложе» правил жизни, которые выгодны самой элите, а не миллионам простых украинцев. Собственно, мнения простых украинцев никто и не спрашивает.

Какую психологию насаждает нынешняя компрадорская элита, зацикленная на выполнении задач Запада, инструкций Международного валютного фонда и «рекомендаций» США и НАТО? Власть продвигает психологию, которую можно описать формулой «паши всю жизнь за копейки - плати по драконовским тарифам – прославляй власть». А главное, не смей даже думать о том, чтобы защищать свои права. Не смей задавать вопросы, почему одним все, а другим – нищенская зарплата, бешеные тарифы и подорожание тарифов и цен? Не смей задавать вопросы о рюкзаках Авакова, рейдерском захвате народными депутатами Пашинским и Черновол Житомирской кондитерской фабрики, «стене» Яценюка и прочих воровских схемах «фронтовиков». Не смей даже задуматься над тем, чтобы спросить – в какую «черную дыру» сгинули миллиарды гривен, которые мы заплатили в виде налогов и сборов?

Именно следовательно компрадорская элита запрещает актеров, фильмы, книги и т.д. Формальный предлог - это «борьба с российской пропагандой». Ну, так в нацистской Германии в 1933 году нацисты тоже сжигали книги критиков НСДАП и теории расового превосходства под предлогом, что авторы – это евреи (Зигмунд Фрейд, Альфред Керр) и левые (Карл Маркс, Карл Каутский), которые являются представителями «негерманского духа».

Но давайте снимем лапшу с ушей. И задумаемся – если бы правящая элита действительно так любила и так заботилась об Украине, украинцы бы не вымирали такими темпами и не разбегались бы миллионами по соседним странам – Россия, Польша, Чехия, Венгрия и далее везде – чтобы заработать себе на жизнь.

21 марта исполнилось 9 дней, как ушел из жизни знаменитый советский и российский актер и режиссер Олег Табаков. Его сердце перестало биться 12 марта 2018 года, после нескольких месяцев борьбы с тяжелой болезнью. Правители Украины с 2014 года прочно записан во все возможные и невозможные «черные списки», ему был запрещен въезд в Украину. Но «списки» и «эмбарго» - это политика, а есть еще человеческое понимание того, что ушел актер, близкий миллионам жителей бывшего СССР. Близкий детям благодаря тому, что озвучивал роль кота Матроскина, близкий взрослым благодаря роли Билли из «Человека с бульвара Капуцинов», Вальтера Шелленберга из «Семнадцати мгновений весны» и типичный советский служащий Николай Павлович из «Полетов во сне и наяву».

Очень показательно, что из украинских политиков первого эшелона один только Виктор Медведчук выразил соболезнования семье, близким и поклонникам знакового актера и режиссера для современного театра и кинематографа.

«Искренне соболезную родным, близким и почитателям таланта Олега Павловича», - цитирует Медведчука его пресс-служба на странице в Facebook.

Медведчук дал понять, что политические дрязги вроде запрета на въезд - это временное, а вот память о Табакове будет жить вечно между украинцев. «В одном из своих последних интервью об Украине Табаков сказал: «Если Украина в сердце, то, вырывая ее оттуда, ты вырываешь и сердце!» На волне антироссийской истерии Минкульт внес артиста в черный список и запретил ему въезд в Украину. Но прекрасного актера Олега Табакова помнят в Украине, и в сердцах миллионов украинцев память о нем останется навсегда», - такими словами завершил Медведчук свои соболезнования.

Кстати, этот пример показал, что Медведчук выразил мнение большинства, потому что украинцы в своей основной массе тоже выразили искреннее сочувствие уходом из жизни любимого актера. Не говоря уже о том, что украинцы в Facebook и других соцсетях с презрением комментировали посты тех блогеров, кто осмелился издеваться над смертью Табакова, прямо назвав их моральными уродами. Да и, честно говоря, мало кто из провластных блогеров вообще осмелился высказаться на этот счет.

Неожиданно украинские политики, испугавшиеся выразить соболезнования семье Табакова в страхе перед нападками, оказались в меньшинстве, потому что простые люди, отбросив клише пропаганды, однозначно выразили сочувствие в связи с уходом любимого актера.

Ни Бойко, ни Добкин, ни Королевская, ни другие политики, претендующие на оппозиционного избирателя, на такой человеческий жест просто не осмелились. Что уж говорить о провластных политиках из БПП, Радикальной партии Ляшко или «Народного фронта», которые, может, и хотели бы выразить соболезнования, да поджали хвост от страха…Собственно, сам Олег Павлович еще в 2014 году предвидел это, назвав нынешних правителей Украины «убогими и неграмотными». Провластные СМИ еще извратили слова актера, обвинив его в том, что он якобы назвал так всех украинцев. Но изучение текста показывает, что «убогими» Табаков назвал именно составителей всевозможных «черных списков», которые оккупировали кресла начальников, министров и депутатов.

Так что уход Табакова оказался очередной лакмусовой бумажкой, очень наглядно показавшей, что украинские политики в большинстве своем и обычные люди оказались на противоположных полюсах.

Трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово стала еще одним хорошим тестом на культуру и человечность. Что касается политической элиты Украины, за редким исключением, в своей основной массе она этот тест не прошла.

Генеральный секретарь Совета Европы, федеральный канцлер Австрии, президент Белоруссии – ряд руководителей международных организаций и первых лиц выразили соболезнование в связи с массовой гибелью взрослых и детей в результате пожара в кемеровском ТРЦ.

26 марта свои соболезнования выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко, направивший президенту РФ телеграмму со словами «Это огромное горе не только для родных и близких, но и для всей России». «Трагично, что столько детей погибли или пропали без вести», - написал в своем Twitter федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Слова сочувствия направил и Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. «Мы думаем обо всех невинных людях, пострадавших от этой катастрофы, о жертвах, их семьях и друзьях. Слова не могут описать боль, которую испытывают многие люди», - такими словами Ягланд от имени Совета Европы выразил «искренние соболезнования нашему государству-члену России».

Если же говорить о первых лицах и политиках Украины, снова только Медведчук нашел время, чтобы написать несколько слов соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Ни МИД, ни Кабинет Министров, ни тем более Верховная Рада не нашли в себе моральных сил по-человечески отреагировать на трагедию, в которой пострадали простые люди. Свои соболезнования выразил и «Оппозиционный блок» - но не от лица главы фракции или других депутатов, а максимально безлично, в виде коллективного заявления.

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