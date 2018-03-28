Китай и КНДР подтвердили, что руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Китай с «неофициальным визитом». Как передает DW.com, визит длился с 25 по 28 марта.

Государственные медиа Китая сообщили, что Ким Чен Ын подтвердил перед председателем КНР Си Цзиньпином свою приверженность ядерному разоружению на Корейском полуострове. Северная Корея «стремится к диалогу с Соединенными Штатами Америки и провести саммит двух стран», заявил он.

В свою очередь, Си Цзиньпин отметил, что этот визит подтверждает значение двусторонних отношений между двумя странами. Как сообщает южнокорейское информагентство Yonhap, Ким пригласил Си посетить Пхеньян в «удобное время». Ким Чен Ын прибыл в Китай на поезде.

Для северокорейского лидера и его жены был организован банкет в Пекине. Эксперты отмечают, что атмосфера встречи заметно контрастировала с недавним охлаждением в отношениях между Пекином и Пхеньяном. Китай поддержал ужесточение санкций ООН против Северной Кореи в ответ на ядерные испытания Пхеньяна. Встреча лидеров КНР и КНДР вызвала резонанс в мире. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его страна ожидает «детализированного брифинга» от Китая относительно переговоров Си и Кима.

По мнению Абэ, КНДР «ищет возможности переговоров». В Белом доме заявили, что Китай информировал США о визите Ким Чен Ына, в связи с этим президенту США Дональду Трампу было передано личное сообщение от Си Цзиньпина. «Мы рассматриваем развитие событий как очередное подтверждение того, что наша кампания максимального давления (на Пхеньян. — Ред.) создает надлежащую атмосферу для диалога с Северной Кореей», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ожидается, что Ким Чен Ын и Трамп встретятся до мая текущего года.

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