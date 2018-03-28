Татуированный сын российской актрисы Елены Яковлевой займется
педагогической деятельностью. Татуировки покрывают тело и лицо сына
Яковлевой Фото: denisshalnykh / Instagram Об этом Яковлева
рассказала изданию "СтарХит".Одним из главных требований является
знание английского языка."Дениска хорошо владеет иностранным,
следовательно его с удовольствием приняли. Сейчас учит подростков
следить за здоровьем, делать физические упражнения", – рассказала
актриса.Тело Шальных покрыто многочисленными татуировками и
шрамами, чо, по мнению парня, препятстввало его карьере.Денис
Шальных родился 7 ноября 1992 года. Его отец – актер Валерий
Шальных. Молодой человек увлекся татуировками, когда встречался с
евушкой, работающей тату-мастером.
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