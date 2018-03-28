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Пожар в Кемерово: МЧС заявило о 64 погибших и отсутствие пропавших без вести
28.03.2018 09:22
Пожар в Кемерово: МЧС заявило о 64 погибших и отсутствие пропавших без вести
27 человек опознаны, по шести погибших нужна дополнительная экспертиза
В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, данных о пропавших без вести в данный момент нет.
Пожар в Кемерово: МЧС заявило о 64 погибших и отсутствие пропавших без вести Фото: EPA/UPG

"Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем", -  заявил заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов, сообщает " Интерфакс ".

Останки всех 64 погибших, сообщил Аксенов, переданы Следственному комитету. 27 человек опознаны, по шести погибших нужна дополнительная экспертиза, добавил он.

Ранее, в штабе, созданном родственниками жертв пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", заявилялы, что к ним поступила информация о 85 человек, которые предположительно пропали без вести.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная  причина пожара в ТЦ в Кемерово  связана с замыканием электропроводки.

Напомним, сегодня жители российского Кемерова  вышли на митинг к зданию областной администрации  с требованием рассказать правдивые данные о погибших во время пожара.

25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.

Количество погибших, согласно официальной версии следствия, составила 64 человека . Из них - 41 ребенок.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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