|Пожар в Кемерово: МЧС заявило о 64 погибших и отсутствие пропавших без вести
|28.03.2018 09:22
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27 человек опознаны, по шести погибших нужна дополнительная экспертизаВ результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, данных о пропавших без вести в данный момент нет.
Фото: EPA/UPG
"Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем", - заявил заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов, сообщает " Интерфакс ".
Останки всех 64 погибших, сообщил Аксенов, переданы Следственному комитету. 27 человек опознаны, по шести погибших нужна дополнительная экспертиза, добавил он.
Ранее, в штабе, созданном родственниками жертв пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", заявилялы, что к ним поступила информация о 85 человек, которые предположительно пропали без вести.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная причина пожара в ТЦ в Кемерово связана с замыканием электропроводки.
Напомним, сегодня жители российского Кемерова вышли на митинг к зданию областной администрации с требованием рассказать правдивые данные о погибших во время пожара.
25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.
Количество погибших, согласно официальной версии следствия, составила 64 человека . Из них - 41 ребенок.