Как стало известно, уже в следующем месяце в Украине заработает система автоматического перерасчета страхового стажа, сообщает со ссылкой на .

В первую очередь это касается тех, кто по достижения пенсионного возраста еще работает – для них автоматически возрастут выплаты.

Так, пенсионер Эдуард Яковлевич рассказал, что до сих пор не ощущал существенных изменений, следовательно и вынужден забыть на некоторое время о заслуженном отдыхе. Всего 40 квадратных метров и тысячи книг – все, что у него осталось. Пытается на литературе и заработать, продает и покупает произведения, общается с букинистами.

«12 лет я стопроцентный пенсионер. 50 лет я работал на официальной работе, платил в пенсионный фонд. Пенсии, конечно, не хватает, следовательно я и работаю», — говорит он.

От государства пенсионер получает не более двух тысяч, следовательно считает, что эту сумму было бы целесообразно повысить до 6-7 тысяч гривен. Впрочем, до сих пор не понимает – как начисляют пенсию.

В то же время чиновники из Пенсионного фонда обещают, что скоро якобы уже будет не довольно только написать заявление на перерасчет. Сначала будут учитывать официальный стаж и страховые взносы. Например, если вышли на пенсию в страховой стаж 40 лет, то эта цифра 0,4. Второй — это зарплата.

Если взять, к примеру, среднюю по стране, а сейчас это 3764 гривны 40 копеек. Затем умножить все на индивидуальный коэффициент, который зависит от уплаченных страховых взносов и уровня зарплаты. При этом до прожиточного минимума за каждый переработанный год добавят по 1% наднорматива, чтобы поощрить работать украинцев, как можно дольше.

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