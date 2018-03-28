В отличие от облапошенных жителей «ЛНР», которые именно выживают в реалиях «русского мира», у Игоря Плотницкого жизнь удалась.

Бывший атаман террористической группировки «Луганская народная республика» («ЛНР») Игорь Плотницкий, который по данным СМИ якобы арестован в России, живет в элитном коттеджном поселке Барвиха под Москвой, информирует svodka.net.

«По оперативным данным группы ИС, широко распространяемая информация в СМИ о задержании российскими спецслужбами бывшего руководителя «ЛНР» Игоря Плотницкого и нахождении его в СИЗО не соответствует действительности. По нашим данным, Плотницкий преспокойно проживает в населённом пункте Барвиха Одинцовского района Московской области, периодически выезжая в Москву по зову кураторов и своему бизнесу», — написал на своей странице в Facebook руководитель группы «Информационное сопротивление», народный депутат от фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.

«При этом проживает не просто в какой-то коммунальной квартирке, а в собственном комфортабельном доме, который находится в элитном коттеджном поселке», — подчеркнул военный эксперт.

Тымчук добавил, что Плотницкий занят элитным ремонтом и благоустройством своего дома, стоимость которого, по информации ИС, варьируется от 20 до 30 миллионов долларов США.

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«Так что, в отличие от облапошенных жителей «ЛНР», которые именно выживают в реалиях «русского мира», у Игоря Плотницкого жизнь удалась. Правда, остается вопрос – надолго ли?» — резюмировал он.

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