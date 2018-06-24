|Сборная Японии смогла обыграть Колумбию: счет 2:1
|24.06.2018 14:31
|
Футболистам сборной Японии удалось одержать победу над Колумбией. Счет игры в первом матче на ЧМ-2018 в России - 2:1Обратим внимание, что колумбийцы остались в меньшинстве. Причина - игра рукой уже на 4-й минуте. Пенальти смог реализовать японец Кагава.
В свою очередь южноамериканская команда отыгралась на 39-й минуте благодаря усилиям Кинтеро. Однако во втором тайме сборная Японии смогла добиться победы благодаря голу Осако.
Поделитесь статьей с друзьями