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Сборная Японии смогла обыграть Колумбию: счет 2:1
24.06.2018 14:31

Футболистам сборной Японии удалось одержать победу над Колумбией. Счет игры в первом матче на ЧМ-2018 в России - 2:1 

Обратим внимание, что колумбийцы остались в меньшинстве. Причина - игра рукой уже на 4-й минуте. Пенальти смог реализовать японец Кагава. 
В свою очередь южноамериканская команда отыгралась на 39-й минуте благодаря усилиям Кинтеро. Однако во втором тайме сборная Японии смогла добиться победы благодаря голу Осако.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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