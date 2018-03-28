Во вторник, 27 марта, в Судане неизвестный мужчина напал с ножом на мечеть, в результате чего погибло три человека, еще несколько получили ранения, сообщает РБК-Украина ..

По данным источника, случай произошел в одной из мечетей штата Касала в приграничном районе Эритреи.

Стоит отметить, что набег произошло во время вечерней молитвы.

Кроме этого, пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за произошедшее, личность нападавшего все еще не установлена.

По словам очевидцев, перед тем, как атаковать, мужчина попытался обратиться к прихожанам, но те отказались его слушать. Затем он достал нож и напал на людей. Прихожанам удалось самостоятельно ликвидировать нападавшего.

Как сообщал svodka.net, в Нигерии, вследствие подрыва смертницы у одной из мечетей, погибли восемь человек, еще 15 были ранены.

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