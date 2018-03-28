Игрок сборной Словакии по футболу после удара мячом в лицо упал и проглотил язык. Видео
28.03.2018 09:30
Защитник турецкого клуба "Фенербахче" и сборной Словакии по футболу
Мартин Шкртел потерял сознание во время товарищеского матча команды
со сборной Таиланда 25 марта. На 28-й минуте матча игрок получил
удар мячом в лицо, упал и проглотил язык. Ему помог полузащитник
словацкой сборной Ондрей Дуда, а затем помощь оказали медики. После
этого Шкртел вернулся на поле и продолжил играть. Сборная Словакии
выиграла со счетом 3:2. Видео эпизода опубликовано на канале El
Diego в YouTube. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке | Шкртел (в центре) потерял сознание во время матча
Фото: EPA (архив) видео Видео: El
Diego / YouTube