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Игрок сборной Словакии по футболу после удара мячом в лицо упал и проглотил язык. Видео
28.03.2018 09:30
Защитник турецкого клуба "Фенербахче" и сборной Словакии по футболу Мартин Шкртел потерял сознание во время товарищеского матча команды со сборной Таиланда 25 марта. На 28-й минуте матча игрок получил удар мячом в лицо, упал и проглотил язык. Ему помог полузащитник словацкой сборной Ондрей Дуда, а затем помощь оказали медики. После этого Шкртел вернулся на поле и продолжил играть. Сборная Словакии выиграла со счетом 3:2. Видео эпизода опубликовано на канале El Diego в YouTube. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Шкртел (в центре) потерял сознание во время матча Фото: EPA (архив) видео Видео: El Diego / YouTube

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