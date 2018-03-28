Трамп продолжил на следующий летний срок действие распоряжения президента Обамы, которое внедряло санкции против лиц, причастных к киберактивности

Текст указа опубликован на официальной странице Белого дома.

"Эти существенные вредные действия, связанные с киберпреступностью, продолжают создавать необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. По этой причине чрезвычайная ситуация в стране, объявленная 1 апреля 2015, должна продолжать свое действие после 1 апреля 2018 " - говорится в указе.

Таким образом, Трамп продолжил на следующий летний срок действие распоряжения президента Обамы, которое внедряло санкции против лиц, причастных к киберактивности, угрожавшей нацбезопасности США.

Как известно, спецслужбы США пришли к выводу, что российские хакеры перед американскими президентскими выборами 2016 осуществляли кибератаки на серверы Демократической партии, а также в ходе избирательной кампании по поручению Москвы распространяли пропаганду в соцсетях с целью повлиять на ее результаты в пользу Дональда Трампа.

Расследованием вмешательства России в выборы и связями администрации Трампа с Кремлем занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

Сам президент Трамп до сих пор ни разу не признал, что Россия пыталась повлиять на исход президентских выборов.