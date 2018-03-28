Распиаренная реформа образования, обернувшаяся в итоге громким конфликтом Киева и ряда европейских столиц, готовит сюрпризы старшеклассникам. С 1 сентября ученики 10-11 классов будут учиться по новым программам Минобразования. В зарубежной литературе старшеклассников теперь ждет изучение наследия Пауло Коэльо, Боба Дилана, а вот с "Анной Карениной" в обязательной программе можно попрощаться.

Что будут учить

В обязательной программе у старшеклассников появится ряд новых книг, которые до этого были либо в программе внеклассного чтения, либо их не было совсем. Так, для десятиклассников в обновленной программе, к изучаемым ранее авторам, добавились:

французский писатель Ромен Гари "Воздушные змеи",

бразильский писатель Пауло Коэльо "Алхимик",

крупнейший шведский поэт XX века Тумас Йоста Транстремер – Лирика,

Нобелевский лауреат Мо Янь "Гений",

британская писательница Сью Таунсенд Цикл произведений про Адриана Моул,

современный британский фантаст Нил Гейман "Почему наше будущее зависит от чтения" и "Коралина",

польская писательница Иоанна Ягелло "Кофе с кардамоном".

При этом "Анна Каренина" Льва Толстого из обязательной программы 10-го класса перекочевала во внеклассное чтение, а "Гобсек" Оноре де Бальзака и вовсе канул в Лету.

В 11 классе в обязательной программе для юных школьников появились:

немецкоязычный поэт и переводчик Пауль Целан "Фуга смерти",

британский писатель и публицист Джордж Оруэлл "Скотный двор" и "1984",

один из крупнейших прозаиков ХХ в. сербский писатель Милорад Павич "Стеклянная улитка",

аргентинский прозаик и поэт Хулио Кортасар "Менады",

современный крымскотатарский писатель Таир Халилов "До последнего вздоха",

французский писатель Даниэль Пеннак "Все для людоедов",

американский "Король ужасов" Стивен Кинг "Мораль",

американский писатель Джон Майкл Грин "Вина звезд",

австралийский писатель Маркус Фрэнк Зузак "Воровка книг".

Во внеклассное чтение для одиннадцатиклассников перекочевали "Джакомо Джойс" Джеймса Джойса и "Чума" Альбера Камю.

Родители в шоке

Новые программы Минобразования не оставили родителей школьников равнодушными – самое большое чувство произвел как раз список для внеклассного чтения.

В свою очередь в профильном ведомстве заявили, что "собрали и учителей, и литературоведов, и всех неравнодушных, чтобы создать список, от которого подростку невозможно было бы оторваться". "Эти обновленные программы проходили публичные обсуждения", – сообщила министр образования Лилия Гриневич.

В списке для внеклассного чтения можно найти роман Ренсома Риггза "Дом странных детей",

американскую классику "Великий Гетсби" Скотта Фицджеральда,

"Темные аллеи" Ивана Бунина,

стихи Нобелевского лауреата и музыканта Боба Дилана,

"Имя розы" итальянца Умберто Эко,

культовый роман "Пролетая над гнездом кукушки" Кена Кизи,

"Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса,

произведения Харуки Мураками и "Солярис" фантаста Станислава Лема.

Русская классика – также в списке литературы для внеклассного и дополнительного чтения.

Так, учитель сам выбирает, что читать школьнику, из предложенных произведений Николая Гоголя ("Сорочинская ярмарка", "Нос", "Мертвые души"), Федора Достоевского ("Мальчик у Христа на елке", "Бедные люди", "Униженные и оскорбленные", "Идиот", "Братья Карамазовы"), Льва Толстого ("Война и мир", "Анна Каренина", "Хаджи-Мурат").

В обязательной программе по Михаилу Булгакову – "Мастер и Маргарита", во внеклассном чтении – "Дни Турбиных", хотя в 2012 году в дополнительном чтении было и "Собачье сердце". Во внеклассном чтении также уже нет Максимва Горького, Евгения Замятина, "Доктора Живаго" Бориса Пастернака и Андрея Платонова.

Наряду с этим, как пишут СМИ, с введением новой программы появится и ряд проблем.

Например, Дилан, как и часть других, еще не переведен на украинский язык, а в программе – уже с сентября.

Другой вопрос – где брать эту литературу, ведь в основно, учащиеся читают в интернете, где не все есть, или в школьных библиотеках, куда редко завозят новинки.

Оксана Максимова

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