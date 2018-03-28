Реагируя на подобные заявления, российское посольство в США опубликовало на своей странице в Twitter немецкий плакат времен нацистской Германии 1930-х годов.

Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, отвечая на вопрос о том, будут ли выборы в США «в безопасности» после высылки с территории государства 60 российских дипломатов, заявила, что Россия, по ее мнению, является «чудовищем из морских глубин». Об этом она сообщила журналистам в ходе брифинга, стенограмма которого опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства, информирует svodka.net.

«Мы давно говорили, что Россия — страна, которая заинтересована в том, чтобы вмешиваться в выборы в других государствах», — заметила Науэрт, подчеркнув, что случай с США «не уникальный». «Мы наблюдали попытки России вмешаться в выборы, в том числе при помощи пропаганды, и в Мексике, и во Франции, и в других европейских странах. Поэтому мы не можем сказать, что (после высылки из страны 60 российских дипломатов, которых в Вашингтоне считают работавшими под прикрытием сотрудниками российских спецслужб. — Ред.) выборы в Штатах будут в большей безопасности», — сказала представитель Госдепа.

«У России длинные руки и много щупалец. Мы предполагаем, что она будет и впредь проявлять интерес к нашим выборам», — добавила Науэрт. «Руки и щупальца?» — переспросил, реагируя на это, один из присутствовавших на пресс-конференции журналист. «Именно так», — заявила в ответ представитель американского ведомства. «Она [Россия] — чудовище из морских глубин», — заверила Науэрт, еще раз подчеркнув, что все высланные США российские дипломаты были шпионами и теперь Вашингтон «их вышвырнул».

Реагируя на подобные заявления, российское посольство в США опубликовало на своей странице в Twitter немецкий плакат времен нацистской Германии 1930-х годов. На нем изображен усевшийся на земном шаре паук в красноармейской каске. Под изображением было подписано «большевизм», а внизу — в отдельном поле — виднелась надпись «Великое антибольшевистское шоу». «Сегодня мы стали свидетелями «Великого антибольшевистского шоу» в исполнении официального представителя Госдепа», — прокомментировали изображение представители российской дипмиссии.

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Ранее, 26 марта, Соединенные Штаты объявили о решении выслать из страны 48 российских дипломатов и 12 сотрудников постпредства России при ООН. Такое решение в Вашингтоне (а также еще более чем в 20 странах мира) приняли в знак солидарности с Великобританией. Она предприняла подобный шаг в середине марта (из страны были высланы 23 сотрудника российской дипмиссии) в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии (Скрипаль прежде был осужден в России за шпионаж в пользу Лондона). Оба они, как считают британские власти, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. Москва прежде все обвинения в причастности к этому инциденту отрицала.

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