Курсант пограничного института ФСБ РФ Сергей Удовиченко является этническим украинцем и осуждает действующую власть в России, заявили в Государственной пограничной службе Украины. Госпогранслужба: Решается вопрос о предоставлении Удовиченко статуса беженца Скриншот: Державна прикордонна служба України / Facebook "На днях на пункт пропуска "Гоптовка" на въезде в Украину прибыл гражданин РФ 1997 года рождения, который заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и требует признания его политическим беженцем. Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России", – сказано в сообщении.По словам Удовиченко, он часто участвовал в митингах российской оппозиции, а после выборов президента России окончательно решил уехать в Украину."Сейчас решается вопрос о предоставлении гражданину Удовиченко Сергею статуса беженца", – добавили в Госпогранслужбе. https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/986311224853959/ 8 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы, победителем которых стал действующий президент России Владимир Путин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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