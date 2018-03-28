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Военнослужащий ФСБ РФ требует признания его политическим беженцем в Украине – Госпогранслужба
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28.03.2018 09:38
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Курсант пограничного института ФСБ РФ Сергей Удовиченко является
этническим украинцем и осуждает действующую власть в России,
заявили в Государственной пограничной службе Украины.
Госпогранслужба: Решается вопрос о предоставлении Удовиченко
статуса беженца Скриншот: Державна прикордонна служба України /
Facebook "На днях на пункт пропуска "Гоптовка" на въезде в Украину
прибыл гражданин РФ 1997 года рождения, который заявил, что он
является военнослужащим ФСБ РФ и требует признания его политическим
беженцем. Во время первичного опроса и изучения документов было
установлено, что он действительно является курсантом третьего курса
Голицынского пограничного института ФСБ РФ. В ходе дальнейшего
общения оказалось, что гражданин Удовиченко Сергей является
этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим
политическим взглядам осуждает действующую власть в России", –
сказано в сообщении.По словам Удовиченко, он часто участвовал в
митингах российской оппозиции, а после выборов президента России
окончательно решил уехать в Украину."Сейчас решается вопрос о
предоставлении гражданину Удовиченко Сергею статуса
беженца", – добавили в Госпогранслужбе.
https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/986311224853959/
8 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в
России прошли президентские выборы, победителем которых стал
действующий президент России Владимир Путин.
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