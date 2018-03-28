"Россия не может безнаказанно нарушать международные правила"

"Британия и ее союзники стоят плечом к плечу в отправлении наиболее сильного сигнала Кремлю: Россия не может безнаказанно нарушать международные правила" , - говорится в сообщении МИД Великобритании в Twitter .

Британские дипломаты также опубликовали карту с обозначением стран, которые решили выслать российских дипломатов.

Также отмечается, что НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.

Список стран, которые выдворяют российских дипломатов Албания, Австралия, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, США, Украина, Венгрия Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.

Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия выдворит из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии .

МИД России выразил протест в связи с решением стран ЕС, США и Канады выслать российских дипломатов.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.