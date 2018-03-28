Тем временем, несмотря на все сложности, процесс дедолларизации в России продолжается. Пусть медленно, но тем не менее.

Правительство РФ одобрило законопроект об установлении тарифов на услуги портов в рублях, следует из сообщения на сайте правительства. “Законопроект направлен на исключение возможности установления цен на услуги, оказываемые в морских портах Российской Федерации, в иностранной валюте или условных единицах. Цены могут устанавливаться только в рублях” - говорится в сообщении правительства.

Вроде мелочь, но именно из таких вот мелочей и складывается общая картина.

Еще, согласно данным МВФ, . На эту тему уже было, но тут вот и МВФ уже подтверждает, так что повторю еще раз.

Дело идет, хотя и в режиме "два шага вперед и один назад". И тем не менее.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира