Именно эта презентация побудила иностранные государства в знак солидарности с Великобританией выслать российских дипломатов.

В распоряжении газеты «Коммерсант» оказалась презентация, которая была представлена иностранным дипломатам на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта в качестве доказательства причастности России к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль, информирует svodka.net.

Документ состоит только из шести слайдов, на которых изложена краткая хронология дела о покушении на Скрипалей, описание вещества «Новичок» и воздействия яда на организм человека.

Кроме того, в презентации представлен «Длинный список враждебных действий России» из 12 блоков. К таковым, по мнению британских дипломатов, относятся:

Убийство Александра Литвиненко, ноябрь 2006 года

DDoS-атака на интернет Эстонии, май 2007 года

Вторжение в Грузию, август 2008 года

Оккупация Крыма и дестабилизация Украины, февраль 2014 года

Сбитый над Донбассом рейс MH17, 17 июля 2014 года

Вмешательство в американские выборы, июнь 2015 года — ноябрь 2016 года

Кибератака на Бундестаг, май 2015 года

Кампания дезинформации против Германии — «Дело Лизы», январь 2016 года

Кибератака на министерство обороны Дании, 2015-2016 годы

Попытка госпереворота в Черногории, октябрь 2016 года

Атака с помощью вируса-вымогателя NotPetya, июнь 2017 года

Покушение на Сергея и Юлию Скрипаль, март 2018 года

В заключительном слайде перечислены ответные меры Великобритании в связи с отравлением в Солсбери: «прямое намек на ответственность России», «демонтаж российской разведывательной сети в Великобритании», «заморозка всех планируемых двусторонних контактов», «усиление пограничного контроля», «борьба с криминалом и коррупцией», «принятие новых законов» и «другие меры по противодействию враждебному государству».

Читайте: Новости мира: Лондон обещает продолжить антироссийские меры

Как заявлял «Коммерсанту» посол США в РФ Джон Хантсман, именно эта презентация побудила иностранные государства в знак солидарности с Великобританией выслать российских дипломатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала публикацию британской презентации следующим образом: «Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке».

В связи с делом об отравлении Скрипалей Великобритания выслала 23 российских дипломатов. Россия отвергла обвинения в причастности к покушению в Солсбери и выслала в ответ 23 британских дипломатов.

26 марта США объявили о высылке 60 российских дипломатов из-за дела Скрипалей. Этот шаг поддержали еще два десятка стран Евросоюза. В общей сложности на данный момент известно о высылке 150 российских дипломатов.

Читайте: Новости мира: Лондон обещает продолжить антироссийские меры

Сводка.нет - Новости Украины и Мира