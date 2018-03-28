|В росСМИ опубликовали британскую презентацию по делу Скрипалей. Захарова назвала ее провалом Терезы Мэй
|28.03.2018 09:45
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Именно эта презентация побудила иностранные государства в знак солидарности с Великобританией выслать российских дипломатов.
В распоряжении газеты «Коммерсант» оказалась презентация, которая была представлена иностранным дипломатам на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта в качестве доказательства причастности России к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль, информирует svodka.net.
Документ состоит только из шести слайдов, на которых изложена краткая хронология дела о покушении на Скрипалей, описание вещества «Новичок» и воздействия яда на организм человека.
Кроме того, в презентации представлен «Длинный список враждебных действий России» из 12 блоков. К таковым, по мнению британских дипломатов, относятся:
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Как заявлял «Коммерсанту» посол США в РФ Джон Хантсман, именно эта презентация побудила иностранные государства в знак солидарности с Великобританией выслать российских дипломатов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала публикацию британской презентации следующим образом: «Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке».
В связи с делом об отравлении Скрипалей Великобритания выслала
23 российских дипломатов. Россия отвергла обвинения в причастности
к покушению в Солсбери и выслала в ответ 23 британских
дипломатов.
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