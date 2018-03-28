В Госдепартаменте США сравнили Россию с монстром из морских глубин. Об этом на брифинге заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

В ходе брифинга журналист спросил ее, будут ли предстоящие в ноябре американские выборы безопаснее после высылки 60 российских дипломатов.

«Мы не можем сказать, что в результате выборы в США будут в безопасности. У России длинные руки, у России много щупалец. Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам многих других стран», — сказала Науэрт.

Журналист переспросил про «руки и щупальца», представитель внешнеполитического ведомства подтвердила свои слова и добавила, имея в виду Россию: «Это чудовище из морских глубин».

После этого в российском посольстве в США заявили, что подобными эпитетами пользовалась нацистская пропаганда. Спустя несколько часов в Twitter российского посольства в США появилась цитата слов Науэрт, к которой был приложен антибольшевистский плакат времен нацистской Германии 1930-х годов. На плакате изображены красный паук в каске красноармейца, «оседлавший» земной шар, и надписи «Большевизм» и «Большое антибольшевистское шоу».

От себя в российском посольстве написали: «Сегодня мы стали свидетелями «Большого антибольшевистского шоу» в исполнении официального представителя госдепартамента».

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