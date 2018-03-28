В Европейском Союзе проинформированы о снятии неприкосновенности с народного депутата Украины Надежды Савченко и призывают правительство придерживаться верховенства права, а также прав Савченко. Об этом в ответе на требование сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Украине.

"Мы знаем о снятии Верховной Радой неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Мы ожидаем, что будут соблюдены верховенство права, а также права госпожи Савченко", - сообщили в представительстве.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира