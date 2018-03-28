25-летний Умар Хак показывал детям видео с насильственной пропагандой

Ранее лондонский суд признал виновным Умара Хака по ряду обвинений, между которых подготовка террористических актов, - сообщает The Guardian.

25-летний Умар Хак показывал детям видео с насильственной пропагандой, чтобы заставить их совершить теракты в британской столице и атаковать полицейских.

"Его план заключался в создании армии детей, которые помогали в осуществлении многочисленных терактов в Лондоне. Он пытался, и, по нашему мнению, сумел радикализировать уязвимых детей в возрасте от 11 до 14 лет", - отметил глава контртеррористического отдела полиции Лондоне Деян Хэйдон .

По данным прокуратуры, обвиняемый намеревался использовать детей для атаки на Биг-Бен, солдат Королевской гвардии, большой торговый центр, банки и офисы нескольких СМИ.

Осужденный работал администратором в небольшой частной исламской школе, связанной с мечетью на востоке Лондона. Несмотря на то, что он не имел квалификации преподавателя, он преподавал исламское учение 110-ти детям.

Напомним, на юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете . Нападающий заявил, что является членом террористической организации "Исламское государство".

Впоследствии заложников удалось освободить, однако двое из них погибли. Издание LCI сообщало, ссылаясь на источники в полиции, террорист таким образом "мстит за Сирию". Также стало известно, что он требует освобождения Салаха Абдеслама, одного из организаторов теракта в Париже 13 марта 2015 года.

В конце концов, французская полиция застрелила мужчину , захватившего заложников в супермаркете города Треб на юге страны.