Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» проходит в Кемерово. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на «РИА Новости».

Церемония прощания с 27-летним Антоном Мухиным и его пятилетним сыном Ратибором прошла в зале муниципального предприятия «Спецбюро».

На церемонии присутствовали жена Антона, ее родственники и друзья. Они сообщили, что погибших кремируют. Как ожидается, траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день в разных соборах и кладбищах города.

Всего в среду в Кемерово простятся с 13 жертвами пожара, их похоронят на четырех городских кладбищах — Кировском, Солонечном, Центральном №2 и Центральном №5. Кроме того, в Томске похоронят двух учеников местного лицея №7 — брата и сестру, которые учились в шестом и первом классах.

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