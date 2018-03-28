Издание "КоммерсантЪ" опубликовало презентацию с закрытого брифинга в британском посольстве



В распоряжении издания оказалась презентация, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта.

"Презентация состояла из шести слайдов (считая титульный, содержащий дату и надпись "Инцидент в Солсбери") и сопровождалась расширенным устным комментарием посла Великобритании", — говорится в публикации.

На втором слайде изложена хронология событий с 4 марта до высылки российских дипломатов.

Третий слайд содержит описание вещества "Новичок".

В нем утверждается, что "применение "Новичка" — первый случай использования химического оружия на территории Европы со времен Второй мировой войны".

При этом указывается, что "безо всяких сомнений, Россия ответственна, никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерения и мотива".

Четвертый слайд описывает воздействие "Новичка»"на организм человека и приводит статистику пострадавших и задействованных в расследовании инцидента.

Пятый слайд озаглавлен "Длинный список враждебных действий России" и включает 12 блоков с описаниями инцидентов, которые Великобритания причисляет к таковым.

Последний слайд рассказывает о мерах, предпринятых Великобританией в отношении РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже прокомментировала данную презентацию.

"Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании," — написала она в Facebook.

По словам Захаровой, «на основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке".

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что знает, зачем "русские отравили Скрипаля".

Слова Мэттиса передает Associated Press.

"Русские делают то, что, по их мнению, можно опровергнуть. Таким образом они пытаются сломить единство НАТО. Россия выбрала путь соперничества, вплоть до безответственной деятельности", — заявил Мэттис.

Министр обороны США Джеймс Маттис во вторник, 27 марта, назвал отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля на британской земле "покушением на убийство", заявив, что президент России Владимир Путин должен быть "ответственным за это, как глава государства". Об этом сообщает The Hill.



"Конечно, он несет ответственность как глава государства", – сказал Мэттис, отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли глава Пентагона президента Россиии ответственным за химатаку в Солсбери.

Мэттис подчеркнул, что это было довольно очевидное российское использование химического реагента в Европе впервые со времен Второй мировой войны.



Репортеры в Пентагоне спросили у Мэттиса, как он будет квалифицировать действия Москвы, связанные с недавним отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



"Попытка убийства человека и его дочери, как вам для начала?" – ответил Маттис, добавив, что Россия могла бы быть партнером НАТО и Европы, но избрала путь конфронтации.

Ранее на встрече с главой Администрации Президента Украины Игорем Райниным посол США на Украине Мари Йованович поблагодарила Киев за солидарность с Вашингтоном.

"Посол США поблагодарила украинскую сторону за ее солидарную реакцию с ведущими демократическими странами мира о выдворении российских дипломатов", — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

"Предложение признать вину по делу скрипаля, прямо вытекает из американской правовой системы.

Большинство вердиктов суда выносятся не по результатам прений сторон и суда присяжных, а по результатам сделки с минюстом США.

Человеку на выбор предлагают получить по нижнему пределу с возможностью досрочного освобождения после отсидки половины или требование максимального срока в ходе процесса.

Например, 36 месяцев с возможностью УДО после 18 или пожизненное.

При этом шансы в суде без очень дорого адвоката минимальны.

Сделка предусматривает отсутствие возможности обжалования приговора в любой форме.

То есть, никакой статистики о том сколько людей сидят просто потому, что испугались прокуратуры - нет.

Проработав лет 10 а офисе окружного прокурора за небольшую но достойную зарплату, большинство сотрудников уходят в частную практику.

Где становятся как раз теми дорогими адвокатами, которые могут договорится с минюстом." - Заявил аналитик Александр Мордкович.

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