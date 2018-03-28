В Uber отметили, что компания после ДТП, в котором погибли женщина, прекратила все испытания и всячески сотрудничает со следствием. Uber приостановил тестирование беспилотных такси Фото: ЕРА Решение было принято после ДТП, в результате которого беспилотный автомобиль компании насмерть сбил женщину, переходившую дорогу с велосипедом.В Uber заявили, что компания после инцидента сразу прекратила все испытания и всячески сотрудничает со следствием. В результате столкновения с автономным джипом Volvo 18 марта в больнице от полученных травм скончалась 49-летняя Элейн Херцберг. Это первый в истории случай гибели пешехода под колесами беспилотника на дорогах общего пользования.Шеф полиции Темпе Сильвия Моир рассказала San Francisco Chronicle, что автомобиль двигался со скоростью 38 миль в час (61 км в час) в зоне с ограничением скорости в 35 миль в час и не пытался тормозить. После пересмотра видео, которое было заснято камерами, установленными на Uber, она заключила, что при таких условиях было бы сложно избежать столкновения с пешеходом – неважно, кто управлял бы транспортом, человек или робот. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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