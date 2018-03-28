|
В Аризоне Uber запретили тестировать беспилотные такси после смертельной аварии
|
28.03.2018 09:53
|
В Uber отметили, что компания после ДТП, в котором погибли женщина,
прекратила все испытания и всячески сотрудничает со следствием.
Uber приостановил тестирование беспилотных такси Фото: ЕРА Решение
было принято после ДТП, в результате которого беспилотный
автомобиль компании насмерть сбил женщину, переходившую дорогу с
велосипедом.В Uber заявили, что компания после инцидента сразу
прекратила все испытания и всячески сотрудничает со
следствием. В результате столкновения с автономным джипом
Volvo 18 марта в больнице от полученных травм скончалась 49-летняя
Элейн Херцберг. Это первый в истории случай гибели пешехода под
колесами беспилотника на дорогах общего пользования.Шеф полиции
Темпе Сильвия Моир рассказала San Francisco Chronicle, что
автомобиль двигался со скоростью 38 миль в час (61 км в час) в зоне
с ограничением скорости в 35 миль в час и не пытался тормозить.
После пересмотра видео, которое было заснято камерами,
установленными на Uber, она заключила, что при таких условиях было
бы сложно избежать столкновения с пешеходом – неважно, кто
управлял бы транспортом, человек или робот.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира