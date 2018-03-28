Трансляция пресс-конференции на тему "Почему не работает закон "Маски-шоу стоп"

В среду, 28 марта, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Почему не работает закон "Маски-шоу стоп". Участники: народные депутаты Украины Вадим Денисенко, Руслан Сидорович, Леонид Козаченко, Иван Мирошниченко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.