Среда, 28 марта 2018, 10:24 • Алёна Мазуренко • 3912 Версия для печати Джамала родила сына Украинская певица, победительница конкурса "Евровидение-2016" Джамала (Jamala) родила сына. Об этом исполнительница сообщила в Instagram, передает . "Наш маленький принц" - написала певица. Также она сообщила, что сына назовут Эмир-Рахман Сеит-Бекир. Она добавила, что малыш родился 27.03.2018 года. Напомним, певица Джамала показала, как цветут тюльпаны, которые голландская компания StoKolex назвала в ее честь - Jamala. Our little [email protected]_bekirMy best song ever Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов27.03.2018 #itsaboy #prince #masallah Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 27 Бер 2018 р. о 10:52 PDT



