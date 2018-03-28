|АТО: Боевики провели 32 обстрелы из минометов, пулеметов и гранатометов
|28.03.2018 09:54
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Ни один украинский воин не пострадал.За прошедшие сутки, 27 марта, боевики 32 раза нарушили перемирие - ни один украинский воин не пострадал.
Фото: Андрій Попіль
На Луганском направлении с 82 мм минометов агрессор вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды по нашим укреплениям близко Луганского ", - сообщает пресс-центр штаба АТО.
Кроме этого, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил неподалеку Зайцев.
На Донецком направлении из гранатометов различных типов обстреляны украинские позиции в опытно, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутово.
Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применяли по защитникам Авдеевки, Талаковка, Павлополь и Водяного, а БМП - по укреплениям в Песках.
Также из стрелкового оружия соперник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку Широкино, шахты Бутовка и Каменки.
За трое суток боевики российско-оккупационных войск более 100 раз нарушили режим прекращения огня и в очередной раз сорвали разведения сил и средств сторон в Станице Луганской.