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АТО: Боевики провели 32 обстрелы из минометов, пулеметов и гранатометов
28.03.2018 09:54
АТО: Боевики провели 32 обстрелы из минометов, пулеметов и гранатометов
Ни один украинский воин не пострадал.
За прошедшие сутки, 27 марта, боевики 32 раза нарушили перемирие - ни один украинский воин не пострадал.
АТО: Боевики провели 32 обстрелы из минометов, пулеметов и гранатометов Фото: Андрій Попіль

На Луганском направлении с 82 мм минометов агрессор вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды по нашим укреплениям близко Луганского ", - сообщает пресс-центр штаба АТО.

Кроме этого, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил неподалеку Зайцев.

На Донецком направлении из гранатометов различных типов обстреляны украинские позиции в опытно, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутово.

Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применяли по защитникам Авдеевки, Талаковка, Павлополь и Водяного, а БМП - по укреплениям в Песках.

Также из стрелкового оружия соперник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку Широкино, шахты Бутовка и Каменки. 

За трое суток боевики российско-оккупационных войск более 100 раз нарушили режим прекращения огня и в очередной раз сорвали разведения сил и средств сторон в Станице Луганской.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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