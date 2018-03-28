Ни один украинский воин не пострадал.

На Луганском направлении с 82 мм минометов агрессор вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды по нашим укреплениям близко Луганского ", - сообщает пресс-центр штаба АТО.

Кроме этого, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил неподалеку Зайцев.

На Донецком направлении из гранатометов различных типов обстреляны украинские позиции в опытно, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутово.

Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применяли по защитникам Авдеевки, Талаковка, Павлополь и Водяного, а БМП - по укреплениям в Песках.

Также из стрелкового оружия соперник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку Широкино, шахты Бутовка и Каменки.