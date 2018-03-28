В течение 30 лет геологи Университета Бригама Янга (Brigham Young University или BYU, произносится Би-Уай-Ю) искали супервулкан, который произвел тысячи кубических километров пирокластической массы, сформировавшей нынешний рельеф штатов Юта и Невада. И вот, составляя геологические данные, полученные при исследовании, по меньшей мере, пяти разных горных хребтов, тянущихся на сотни миль вдоль границы штатов, они обнаружили древний, почти разрушенный кратер диаметром 30 миль.

Это видимые остатки древней кальдеры, которая имела несколько миль в глубину, но после последнего извержения была затоплена пирокластическими потоками и теперь практически не видна.

Первоначальный пирокластический осадок Ва Ва Спрингс (Wah Wah Springs), связанный с этой кальдерой, занимал площадь порядка 12 000 квадратных миль и имел объем 5 900 кубических километров или ~ 1400 кубических миль. Это в 5 000 раз больше, чем было выброшено при извержении горы Сент-Хеленс 22 июля 1980 года.

Для сравнения, при взрыве Йеллоустоуна .

Таким образом геологи Университета Бригама Янга прямо на их собственном заднем дворе нашли доказательства одного из самых крупных извержений вулканов в истории Земли. Этот супервулкан сегодня, видимо, не активный, но, порядка 30 миллионов лет назад он в течении недели выбросил 5 000 – 6 000 кубических километров магмы, которая и сформировала район, известный сегодня как Ва Ва Спрингс (Wah Wah Springs).

«В южной части штата Юта отложения этого единственного извержения имеют толщину 13 000 футов», – говорит Эрик Кристиансен (Eric Christiansen), ведущий автор исследования BYU, – «Вы только представьте себе такое опустошение! Это была мгновенная смерть для только живого в пределах нескольких сотен миль».

К счастью для огромных рептилий, к этому драматическому моменту динозавры в Америке, видимо, вымерли. Однако 30 миллионов лет назад гористая пустыня, составляющая большую часть штатов Юта и Невада была цветущей. Там жили носороги и черепахи, была тропическая растительность и пальмы. Все это было погребено практически в один момент, будучи законсервированным вулканическими отложениями.

Исследовательская группа, возглавляемая Кристиансеном и почетным профессором Мирон Бест (Myron Best) смогла измерить приблизительную толщину слоя пирокластических отложений. Они использовали радиометрическое датирование, рентгенофлуоресцентную спектрометрию и химический анализ минералов, чтобы убедиться, что камни и вулканический пепел происходят из одного и того же древнего сверхизвержения.

Как смогли выяснить исследователи, извержение Wah Wah Springs погребло под пеплом, камнями и магмой большой по площади регион, простирающийся от центральной Юты до центральной Невады. Они даже нашли следы пепла далеко от Небраски.

И это не было не изолированное событие: геологи BYU обнаружили в этом районе кратеры по крайне мере пятнадцати сверхкрупных и двадцати очень больших вулканов. Тем не менее, не смотря на столь впечатляющее количество и огромные размеры вулканические жерла были спрятаны под пирокластическими потоками в течение миллионов лет, а последующая эрозии и деформация в значительной степени стерли их из ландшафта.

К сожалению, сегодня очень немногие знают, что до сих пор существуют и активные супервулканы. Национальный парк Йеллоустоун в Вайоминге находится на кальдере супервулкана, сопоставимого по внешним размерам с Ва Ва Спрингс (Wah Wah Springs), хотя кальдера Ва Ва Спрингс была поглубже и уходила на несколько миль в глубину, когда она только сформировалась.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира