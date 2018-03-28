Спустя половину столетия эксперты, наконец, озвучили причину гибели легендарного первого космонавта Земли Юрия Гагарина, пишет со ссылкой на .

Так, по словам Арсения Миронова, члена летной подкомиссии, которая входила в большую правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы, Гагарин разбился вместе с инструктором на истребителе МиГ-15УТИ из-за ошибочной команды с земли.

Миронов утверждает,что близко от зоны полета самолета Гагарина и Серегина выполнял задачи МиГ-15УТИ летчика Андреева. Эксперт заявил, что истребитель Гагарина попал в закритический режим полета в результате маневра уклонения от вдруг замеченного посреди облачности второго МиГ-15.

Эксперт отмечает,что ответ на вопрос, который мучил летчиков десятилетиями, он нашел при многократном прочтении фрагментов расшифровки радиообмена в первой его редакции.

«На требование Гагарина в 10:29:57 – «Задание в зоне 20 закончил. Прошу разрешения на курс 320 градусов» – руководитель полетов (или его помощник) немедленно ответил – «Разрешаю», – по-видимому, не наблюдая опасного сближения меток целей самолетов Серегина – Гагарина и Андреева на экране локатора. Если бы руководитель полетов выполнял свои обязанности, он должен был, посмотрев на экран локатора, немедленно дополнить команду «Разрешаю» только двумя словами – «Без снижения». Но слов «Без снижения» не было произнесено. В итоге – катастрофа», – рассказал Миронов.

Если бы команда была правильной, самолет Гагарина прошел бы курсом 320 градусов на высоте 4200 м над самолетом Андреева, что позволило бы избежать опасного сближения самолетов и рокового маневра уклонения.

Самое интересное в этой ситуации, что специалистам в ходе расследования катастрофы так и не удалось установить, кто именно следил за радаром в момент трагедии и должен был видеть опасное сближение меток от двух самолетов. Миронов утверждает, что в ходе расследования было организовано преднамеренное искажение фактической ситуации, сложившейся во время катастрофы.

Напомним, Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года при выполнении тренировочного полета на учебном истребителе МиГ-15УТИ вместе с летчиком-инструктором Владимиром Серегиным близко Новоселово Киржачского района Владимирской области.

По официальной версии, трагедия произошла из-за выполнения летчиками резкого маневра, что привело к попаданию самолета в закритический режим полета и сваливанию. Но чем именно был вызван этот маневр, в ходе расследования установить так и не удалось.

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