Вместо использования выделенных государством средств на реализацию национального проекта директор "Боржава Резорт" перечислил деньги на счета подконтрольных предприятий с регистрацией на Кипре, отметили в Национальном антикоррупицонном бюро Украины. НАБУ сообщило о подозрении директору ООО "Боржава Резорт" Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr В бюро отметили, что подозреваемым ялвяется директор ООО "Боржава Резорт"."Подозреваемый в сговоре с должностными лицами Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами ("Госинвестпроект") и госпредприятия "Государственная инвестиционная компания" в течение 2012–2014 годов завладели 165 млн грн бюджетных средств, выделенных для реализации нацпроекта "Олимпийская надежда 2022 – создание спортивно-туристической инфраструктуры". Как установило досудебное расследование, вместо использования указанной суммы на реализацию национального проекта ее перечислили на счета подконтрольных предприятий-нерезидентов с регистрацией на территории Кипра", – говорится в сообщении.Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).В 2010–2014 годах, во время президентства Виктора Януковича, Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины возглавлял Владислав Каськив. 1 ноября 2017 года Панама экстрадировала его в Украину по делу о присвоении 7,5 млн грн бюджетных средств в 2012 году. Он полностью компенсировал эту сумму бюджету и, по словам генпрокурора Юрия Луценко, может получить условный срок.Кабинет Министров принял решение ликвидировать "Госинвестпроект" в сентябре 2014 года, его функции возложили на Министерство экономического развития и торговли.В мае 2015 года глава МВД Арсен Аваков заявлял, что должностные лица "Госинвестпроекта", действуя в сговоре с представителями государственных и частных предприятий, в 2012–2013 годах завладели 2 млрд грн, выделенными из государственного бюджета Украины, а также инвестированными Китаем. В частности, правоохранители расследовали хищение государственных средств, выданных в качестве кредитов ООО "Боржава Резорт" (165 млн грн) и ООО "Борисфен" (94,2 млн грн). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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