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НАБУ установило седьмого подозреваемого в деле о хищении средств "Госинвестпроекта"
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28.03.2018 10:01
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Вместо использования выделенных государством средств на реализацию
национального проекта директор "Боржава Резорт" перечислил деньги
на счета подконтрольных предприятий с регистрацией на Кипре,
отметили в Национальном антикоррупицонном бюро Украины. НАБУ
сообщило о подозрении директору ООО "Боржава Резорт" Фото: The
National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr В бюро
отметили, что подозреваемым ялвяется директор ООО "Боржава
Резорт"."Подозреваемый в сговоре с должностными лицами
Государственного агентства по инвестициям и управлению
национальными проектами ("Госинвестпроект") и госпредприятия
"Государственная инвестиционная компания" в течение 2012–2014 годов
завладели 165 млн грн бюджетных средств, выделенных для реализации
нацпроекта "Олимпийская надежда 2022 – создание
спортивно-туристической инфраструктуры". Как установило досудебное
расследование, вместо использования указанной суммы на реализацию
национального проекта ее перечислили на счета подконтрольных
предприятий-нерезидентов с регистрацией на территории
Кипра", – говорится в сообщении.Мужчине сообщили о подозрении
по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата
имущества или завладение им путем злоупотребления служебным
положением).В 2010–2014 годах, во время президентства Виктора
Януковича, Государственное агентство по инвестициям и управлению
национальными проектами Украины возглавлял Владислав
Каськив. 1 ноября 2017 года Панама экстрадировала его в
Украину по делу о присвоении 7,5 млн грн бюджетных
средств в 2012 году. Он полностью компенсировал эту сумму бюджету
и, по словам генпрокурора Юрия Луценко, может получить
условный срок.Кабинет Министров принял решение ликвидировать
"Госинвестпроект" в сентябре 2014 года, его функции возложили на
Министерство экономического развития и торговли.В мае 2015
года глава МВД Арсен Аваков заявлял, что должностные лица
"Госинвестпроекта", действуя в сговоре с
представителями государственных и частных предприятий, в
2012–2013 годах завладели 2 млрд грн, выделенными из
государственного бюджета Украины, а также инвестированными Китаем.
В частности, правоохранители расследовали хищение
государственных средств, выданных в качестве кредитов ООО "Боржава
Резорт" (165 млн грн) и ООО "Борисфен" (94,2 млн грн).
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