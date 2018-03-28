|Курсант из института ФСБ РФ попросил статус беженца в Украине (видео)
|28.03.2018 10:03
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Курсант российского пограничного училища попросил Украину предоставить ему политическое убежище.
Об этом сообщил в помощник главы Госпогранслужбы — пресс-секретарь Олег Слободян, пишет Левый Берег.
По его словам, на днях на пункт пропуска «Гоптовка» на въезд в Украину прибыл гражданин РФ 1997 года рождения. Он сообщил, что является военнослужащим ФСБ РФ и требует признать его политическим беженцем.
«Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин РФ Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России. По его словам, он часто участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать в Украину», — сообщил Слободян.
На данный момент решается вопрос о предоставлении гражданину РФ статуса беженца.