Хищение материалов верхнего строения пути привело к сходу 2 вагонов электрички

Два вагона пригородного поезда №6285 Гусятин - сошли с рельсов в 15:20 вторника на 20 км перегона Гусятин - Копычинцы (Тернопольская обл.).

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныця", по заключению экспертов, причиной аварии стало вмешательство посторонних лиц в работу железной дороги.

Вагоны поезда сошли с рельсов в результате хищения ворами материалов верхнего строения пути.

В результате инцидента никто из пассажиров и работников желдороги не пострадал. Пассажиры были доставлен к месту назначения.

Спецподразделения Львовской железной дороги оперативно провели аварийно-восстановительные работы. Около 21:00 в этот день движение на участке было возобновлено.

О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги уведомлены прокуратура и СБУ. По данному факту возбуждено уголовное производство.

По данным "Укрзализныци", в целом с начала 2018 зафиксировано 916 фактов незаконного вмешательства в работу железной дороги, задержаны 286 чел.